Импорт в Азербайджан прочих активных дрожжей будет облагаться таможенной пошлиной в 15%

Правительство Азербайджана приняло решение взимать таможенную пошлину в размере 15% при импорте в страну прочих активных дрожжей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Ранее импорт в Азербайджан данной продукции облагался нулевой таможенной пошлиной. Р.Ахмедов

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