Зурабишвили позвала всех на митинг 16 июня в Тбилиси за евроинтеграцию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала грузинское общество, все политические силы в четверг, 16 июня собраться на площади Рике в Тбилиси, чтобы выразить общее стремление Грузии интегрироваться в европейское пространство.
"Мы должны собраться все вместе и отложить лозунги и противостояния. Хочу попросить посла Евросоюза и других послов присоединиться к этой акции, которая пройдет без микрофонов", - заявила Зурабишвили во вторник на брифинге.
Она считает проведение такой акции необходимым перед рассмотрением в Брюсселе вопроса о присвоении Грузии статуса страны-кандидата по членству в Евросоюз, чтобы показать желание всего грузинского народа стать членом европейской семьи.
Зурабишвили сообщила, что ее визит в минувшие выходные в Брюссель был сложным: "В Брюсселе меня встретило, что называется "испорченное дело", когда Грузия в течение года из передовой страны перешла на последнее место в тройке стран вместе с Украиной и Молдовой стремящихся вступить в Евросоюз".
Она раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" и правительство, заявив, что они допустили немало ошибок на пути евроинтеграции. При этом она сказала и о том, что и оппозиция в этом процессе "работала для достижения своих целей".
Зурабишвили подвергла критике и позицию грузинского правительства в отношении дружественной Украины. "По нашим традициям, когда человек или страна находится в войне, от него стерпеть все, а не будут, как у нас произошло, вступать в какую-то бессмысленную полемику. Непонятна для наших партнеров и позиция грузинского правительства в отношении санкций к России. Мы вроде бы присоединились к международным санкциям, в частности, к самым важным финансовым санкциям, но вместе с тем говорим, что не объявляем санкций", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, никто из западных партнеров никогда не призывал Грузию открыть на своей территории второй фронт против РФ, однако эта тема часто присутствует в выступлениях представителей правительства и правящей партии. По мнению президента, это делается для того, чтобы "держать под давлением свое население". "Я не хочу вступать в полемику, так как никакого второго фронта в Грузии не будет, и мы решим вопрос с нашим населением (Абхазии и Южной Осетии - ИФ) только мирным путем", - сказала Зурабишвили.
Президент заключила, что, несмотря на сложную ситуацию, у Грузии остается шанс получить статус страны-кандидата по членству в Евросоюз.
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