Сбой в работе аэронавигационной системы привел к закрытию воздушного пространства Швейцарии

Из-за компьютерного сбоя в работе аэронавигационной службы Skyguide в среду закрыто воздушное пространство Швейцарии, полностью парализована работа аэропортов в Женеве и Цюрихе, информирует швейцарская газета "Трибюн де Женев".

В женевском аэропорту журналистам сообщили, что самолеты, следующие туда, перенаправляются в другие воздушные гавани. В частности, лайнер компании United Airlines совершит посадку в Париже. На вылет аэропорт также не работает.

Аэропорт Цюриха открыт, регистрации пассажиров идут, но прием и отправка самолетов также приостановлена. Четыре борта авиакомпании Swiss из Йоханнесбурга, Дубая, Чикаго и Монреаля перенаправлены в аэропорты Милана и Мюлуза, который, в частности, обслуживает и швейцарский город Базель.

Ожидается, что в Женеве ситуация вернется в норму к 11:00 местного времени (13:00 по бакинскому времени).