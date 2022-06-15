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Сбой в работе аэронавигационной системы привел к закрытию воздушного пространства Швейцарии

Из-за компьютерного сбоя в работе аэронавигационной службы Skyguide в среду закрыто воздушное пространство Швейцарии, полностью парализована работа аэропортов в Женеве и Цюрихе, информирует швейцарская газета "Трибюн де Женев".

В женевском аэропорту журналистам сообщили, что самолеты, следующие туда, перенаправляются в другие воздушные гавани. В частности, лайнер компании United Airlines совершит посадку в Париже. На вылет аэропорт также не работает.

Аэропорт Цюриха открыт, регистрации пассажиров идут, но прием и отправка самолетов также приостановлена. Четыре борта авиакомпании Swiss из Йоханнесбурга, Дубая, Чикаго и Монреаля перенаправлены в аэропорты Милана и Мюлуза, который, в частности, обслуживает и швейцарский город Базель.

Ожидается, что в Женеве ситуация вернется в норму к 11:00 местного времени (13:00 по бакинскому времени).

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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