Казахстан продлит действие квот на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября - Минсельхоз

Казахстан продлит действие квот на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики в среду.
"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Министерством сельского хозяйства Казахстана принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.
В информации отмечается, что до 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн муки.
Согласно данным Зернового союза Казахстана, по состоянию на 13 июня освоение квоты по пшенице составляет 69%, муки - 86%.
В начале июня министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщал журналистам о том, что республика намерена продлить действие квот на экспорт зерна и муки до 1 сентября.
С 15 апреля до 15 июня 2022 года в Казахстане были введены квоты на экспорт пшеницы в объеме 1 млн тонн, экспорт муки - 300 тыс. тонн. По информации Минсельхоза, квоты позволят исключить дефицит зерна в Казахстане, "учитывая повышенный спрос на казахстанскую пшеницу на соседних рынках".
Ранее Минсельхоз Казахстана увеличил прогноз по экспорту зерновых на 2021/2022 сельхозгод, республика намерена экспортировать порядка 7-7,3 млн тонн.
Алиев и Донфрид обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию на Южном Кавказе
Лавров посетит Азербайджан на следующей неделе - МИД России
США поддерживают усилия ЕС по нормализации армяно-азербайджанских отношений - Госдеп
Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана 1 млн манатов
Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн
Алиев: Уверен, что это отличный пример для других видов спорта
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - СМИ
Казахстан не намерен выходить из ЕАЭС и ОДКБ - Токаев
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ