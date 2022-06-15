Казахстан продлит действие квот на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября - Минсельхоз

Казахстан продлит действие квот на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики в среду.

"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Министерством сельского хозяйства Казахстана принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.

В информации отмечается, что до 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн муки.

Согласно данным Зернового союза Казахстана, по состоянию на 13 июня освоение квоты по пшенице составляет 69%, муки - 86%.

В начале июня министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщал журналистам о том, что республика намерена продлить действие квот на экспорт зерна и муки до 1 сентября.

С 15 апреля до 15 июня 2022 года в Казахстане были введены квоты на экспорт пшеницы в объеме 1 млн тонн, экспорт муки - 300 тыс. тонн. По информации Минсельхоза, квоты позволят исключить дефицит зерна в Казахстане, "учитывая повышенный спрос на казахстанскую пшеницу на соседних рынках".

Ранее Минсельхоз Казахстана увеличил прогноз по экспорту зерновых на 2021/2022 сельхозгод, республика намерена экспортировать порядка 7-7,3 млн тонн.