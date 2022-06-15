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Внешняя политика 15.06.2022 11:53

Баку и Анкара сформировали союз, открывающий новые перспективы для всего тюркского мира - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание участникам международной конференции "Азербайджано-турецкий стратегический союз - источник мира и стабильности для Кавказа и региона" по случаю годовщины подписания Шушинской декларации.

Текст послания опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства.

В послании Алиева отмечается, что на сегодняшний день Азербайджан и Турция сформировали союз, "определяемый общей политической волей и совместными действиями для достижения будущих целей".

Глава государства также подчеркивает, что азербайджано-турецкий союз важен не только для обеих этих стран, но и для всего тюркского мира.

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что прочная солидарность между двумя странами важна и для развития отношений в тюркском мире. Это создает основу и возможность для достижения тюркскими государствами национально-стратегических целей, отвечая на вызовы времени в новом мироустройстве, и открывает новые перспективы для тюркоязычных стран", - подчеркивается в послании.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ПОСЛАНИЕ


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