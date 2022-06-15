Трутнев: Арктика - приоритет международного сотрудничества, она будет способствовать сближению стран

Арктика является одним из очевидных приоритетов международного сотрудничества, она будет способствовать сближению стран даже в современных условиях. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2022 высказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, также курирующий вопросы развития Арктики.

"Всегда есть факторы постоянные и переменные, об этом нужно просто помнить. Относительно Арктики постоянные факторы понятны всем. Во-первых, вдоль арктических морей России идет Северный морской путь, который на 30% короче маршрута через Суэцкий канал. Мировой объем перевозок растет ежегодно, возникают потребности в международных логистических коридорах. Может ли Россия на этом фоне позволить себе не заниматься развитием второго маршрута из Европы в Азию? Конечно нет, в этом процессе нельзя упускать ни одного месяца, какие бы сиюминутные причины не вмешивались. Должен быть второй дублирующий путь", - сказал он.

Второй фактор - климат. Ученые давно сошлись во мнении, что состояние полюсов (и Арктики, и Антарктики) определяет климат на планете Земля: уровень воды в океане, природные явления, погода и многое другое зависит от полюсов, отметил Трутнев.

"Имеет ли человечество право не заботиться об Арктике и Антарктике? Нет, такое невозможно. Сегодняшние трудности, мне кажется, только подчеркивают, как нам важно сообща изучать и решать проблемы планетарного масштаба. Мы все должны заботиться о стабильности жизни на планете. Россия под руководством нашего президента проявляет высочайшую степень ответственности и за сохранение климата, и за очистку арктической зоны, которой мы сейчас очень активно занялись, и за сохранение редких видов животных, сохранение вообще биосферы. Ко всему этому мы относимся очень продуманно", - добавил он.

"И третье. Две трети мирового арктического побережья - территория России. У международного сообщества не получится взаимодействовать в Арктике без Российской Федерации. Поэтому я смотрю на ситуацию оптимистично. Как и все россияне, я читаю новости, смотрю, что происходит. Меня крайне удивляет позиция многих стран. Но очень надеюсь, что мир вскоре пройдет полосу нестабильности, а большинство направлений взаимодействия возобновятся. Арктика - один из очевидных приоритетов международного сотрудничества, она будет способствовать сближению стран", - заявил вице-премьер.

Он также выразил сожаление по поводу того, что Арктический совет не работает, "поскольку наши соседи и коллеги вышли из него".

"Это решение абсолютно необоснованное, больше политическое, чем логическое действие. Повторюсь, надеюсь, что это непродуманное решение носит временный характер, и в конце концов все вернется на круги своя. С одной стороны, эффективность такого рода международных механизмов относительна, этот совет не принимает директивных решений. Но он позволял арктическим странам, будучи суверенными, советоваться о деятельности, помогал решать общие вопросы удобным для всех набором инструментов. Необходимость таких органов, как Арктический совет, очевидна, это возможность совместно о чем-то договориться. Нельзя разобщенно решать проблемы такого большого и настолько важного для нашей планеты региона", - считает Трутнев.