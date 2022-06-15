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ТЭК 15.06.2022 12:27

Страны не-ОПЕК+ будут лидировать в росте мировых поставок нефти в ближайшие 1,5 года - МЭА

Страны, не входящие в ОПЕК+, должны выйти в лидеры в росте мировых поставок нефти в ближайшие полтора года, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

"Страны, не входящие в ОПЕК+, должны лидировать в росте мировых поставок в следующем году, увеличив их на 1,9 млн б/с в 2022 году и на 1,8 млн б/с в 2023 году", - сообщается в отчете.

В то же время, агентство ожидает снижение общего объема добычи странами ОПЕК+, прежде всего, из-за санкций в отношении РФ и эмбарго на поставки ее нефти.

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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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