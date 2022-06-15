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ТЭК 15.06.2022 12:58

Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку на 261%, меньше плана на 2,8 млн б/с - МЭА

Страны ОПЕК+ в мае исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 261%, из них страны ОПЕК - на 202%, не-ОПЕК - на 363%, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Таким образом, ОПЕК+ отстает от плана по добыче нефти уже на 2,8 млн баррелей в сутки.

По данным агентства, Россия в мае добывала 9,3 млн б/с нефти (без конденсата), добывая на 1,25 млн б/с ниже своей разрешенной квоты. Саудовская Аравия добывала на 50 тыс. б/с ниже квоты - 10,5 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК+, НЕФТЕДОБЫЧА, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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