Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку на 261%, меньше плана на 2,8 млн б/с - МЭА

Страны ОПЕК+ в мае исполнили соглашение по ограничению нефтедобычи на 261%, из них страны ОПЕК - на 202%, не-ОПЕК - на 363%, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Таким образом, ОПЕК+ отстает от плана по добыче нефти уже на 2,8 млн баррелей в сутки.

По данным агентства, Россия в мае добывала 9,3 млн б/с нефти (без конденсата), добывая на 1,25 млн б/с ниже своей разрешенной квоты. Саудовская Аравия добывала на 50 тыс. б/с ниже квоты - 10,5 млн б/с.