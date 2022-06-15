Токаев не заметил ухудшения позиций русского языка в Казахстане, но констатировал рост интереса к изучению казахского языка

Позиции русского языка в Казахстане не ухудшаются, но спрос на обучение на казахском языке растет, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Позиции русского языка в Казахстане не претерпели ухудшения, я в этом уверен. Что касается количества школ обучения на русском языке, то они остались в прежнем объеме, но другое дело, и это реальность, возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке, это тоже надо учитывать", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он заявил, что Казахстан должен обеспечивать интересы людей, которые хотят изучать казахский язык, отдавать детей в казахские детские сады и казахские школы.
"У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно, казахам будет очень сложно. У нас самая протяженная граница в мире, мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - добавил Токаев.
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