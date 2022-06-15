Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 118.93 -2.00 Brent 121.17 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.06.2022 13:30

Зеленскому придется вести переговоры с Москвой - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в очередной раз свою позицию о том, что в контексте событий на Украине необходимо продолжать контакты с Россией.

"Мы должны будем вести переговоры", - приводит в среду телеканал BFMTV слова Макрона, прибывшего в Румынию.

"В определенный момент после нашей помощи сопротивлению (Украины) мы должны будем договариваться. (...) Президенту Украины придется вести переговоры с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом", - сказал французский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Макрон намерен наращивать вооружение Франции, развивать военную экономику Макрон посетит Румынию и Молдавию на следующей неделе Макрон по итогам первого тура заявляет, что еще не обеспечил себе переизбрание Макрон выступил за продолжение санкционного давления на Россию Макрон не исключает отключение от SWIFT Газпромбанка и Сбербанка, эмбарго на энергоресурсы Макрон: Франция готова и впредь содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az