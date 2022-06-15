Зеленскому придется вести переговоры с Москвой - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в очередной раз свою позицию о том, что в контексте событий на Украине необходимо продолжать контакты с Россией.

"Мы должны будем вести переговоры", - приводит в среду телеканал BFMTV слова Макрона, прибывшего в Румынию.

"В определенный момент после нашей помощи сопротивлению (Украины) мы должны будем договариваться. (...) Президенту Украины придется вести переговоры с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом", - сказал французский президент.