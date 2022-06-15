США поддерживают усилия ЕС по нормализации армяно-азербайджанских отношений - Госдеп

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял помощницу госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает посольство США в Баку на своей странице в Facebook.

"Алиев и Донфрид обсудили партнерство между Азербайджаном и США за последние 30 лет в сферах экономики, энергетики, безопасности и других областях", - отмечается в информации.

В ходе встречи Донфрид поблагодарила Азербайджан за поддержку Украины, включая гуманитарную помощь, топливо для машин скорой помощи и заявления о поддержке.

"Помощник госсекретаря также отметила благоприятную среду для мира в регионе (Южного Кавказа - ИФ) и подчеркнул поддержку США мирных переговоров (по нормализации армяно-азербайджанских отношений - ИФ) при посредничестве ЕС.

Э.Шафиев