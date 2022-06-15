Лавров посетит Азербайджан на следующей неделе - МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23-24 июня посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщила спикер российского МИД Мария Захарова на брифинге. "С 23 по 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом. Запланированы переговоры с министром иностранных дел страны, ожидается встреча с президентом Азербайджана", - сообщила Захарова.

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