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Внешняя политика 15.06.2022 14:35

Лавров посетит Азербайджан на следующей неделе - МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23-24 июня посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщила спикер российского МИД Мария Захарова на брифинге.

"С 23 по 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом. Запланированы переговоры с министром иностранных дел страны, ожидается встреча с президентом Азербайджана", - сообщила Захарова.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, ВИЗИТ


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