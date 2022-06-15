Алиев и Донфрид обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял помощницу госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид

"В ходе встречи было отмечено, что повестка наших двухсторонних отношений широка и охватывает энергетическое сотрудничество, безопасность в регионе, постконфликтный период, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и другие вопросы", - сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан хочет видеть Южный Кавказ регионом сотрудничества.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества", - отмечается в информации.

Э.Шафиев