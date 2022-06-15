Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - СМИ

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду провели телефонные переговоры, передает Bloomberg со ссылкой на китайское государственное телевидение. О деталях разговора пока не сообщают, отмечает Bloomberg.

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