Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 118.93 -2.00 Brent 121.17 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.06.2022 15:12

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - СМИ

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду провели телефонные переговоры, передает Bloomberg со ссылкой на китайское государственное телевидение.

О деталях разговора пока не сообщают, отмечает Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Рогозин заявил, что РФ и КНР близки к подписанию соглашения о лунной базе Китайские IT компании без объявления перестают работать в России из-за санкций США - WSJ «Газпром» за четыре месяца нарастил поставки в Китай на 60% Растущая мощь Китая открывает новые перспективы для развития российской экономики - МИД РФ Россия рассчитывает довести товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2024 году Китай ждут серьезные последствия, если он попытается помочь РФ обойти санкции - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az