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АПК 15.06.2022 14:50

Премьер Болгарии проведет встречу в Баку с Алиевым

Глава болгарского правительства Кирил Петков в четверг отправится в Азербайджан, где, в частности, обсудит возможность поставок азербайджанского газа в Болгарию, информирует в среду Болгарское национальное телевидение.

"В рамках визита в Баку премьер-министр Болгарии проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основной темой переговоров станет сотрудничество в сфере энергетики, в том числе и предстоящие поставки азербайджанского газа в Болгарию", - сообщает телеканал.

27 апреля "Газпром" полностью остановил подачу газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с их отказом оплачивать поставки в рублях.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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