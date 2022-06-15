Премьер Болгарии проведет встречу в Баку с Алиевым

Глава болгарского правительства Кирил Петков в четверг отправится в Азербайджан, где, в частности, обсудит возможность поставок азербайджанского газа в Болгарию, информирует в среду Болгарское национальное телевидение.

"В рамках визита в Баку премьер-министр Болгарии проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основной темой переговоров станет сотрудничество в сфере энергетики, в том числе и предстоящие поставки азербайджанского газа в Болгарию", - сообщает телеканал.

27 апреля "Газпром" полностью остановил подачу газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с их отказом оплачивать поставки в рублях.