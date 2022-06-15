Экспортная пошлина на нефть с 1 июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну - Минфин РФ

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2022 года повысится на $10,4 - до $55,2 с $44,8 за тонну в июне, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила $87,491 за баррель, или $638,7 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $16,5 c $13,4 за тонну, на темные - до $55,2 с $44,8.

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $16,5 с $13,4, прямогонного (нафта) - до $30,3 с $24,6 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) составит $110,4 (в июне $87,2), на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - $99,3 ($78,4).

Пошлина на кокс повысится до $3,5 с $2,9.