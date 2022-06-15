В Гонконге впервые с апреля зарегистрировали более 1 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В Гонконге в среду впервые с 14 апреля зафиксировали более 1 тыс. заболеваний COVID-19 за сутки, сообщает Bloomberg.
"В Гонконге зафиксировали рекордное за два месяца количество заболеваний COVID-19 - более 1 тыс. случаев", - информирует агентство.
В целом за среду департамент здравоохранения Гонконга зафиксировал 1047 случаев заболевания COVID-19, из них 76 выявлены у туристов, недавно прибывших в регион.
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.
Во время вспышки заболеваемости в марте в Гонконге за день фиксировали более 30 тыс. случаев заражения.
В свою очередь Шанхай лишь в начале июня вернулся к привычной жизни после двух месяцев жесткого локдауна.
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