Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 118.93 -2.00 Brent 121.17 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.06.2022 16:47

В Гонконге впервые с апреля зарегистрировали более 1 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В Гонконге в среду впервые с 14 апреля зафиксировали более 1 тыс. заболеваний COVID-19 за сутки, сообщает Bloomberg.

"В Гонконге зафиксировали рекордное за два месяца количество заболеваний COVID-19 - более 1 тыс. случаев", - информирует агентство.

В целом за среду департамент здравоохранения Гонконга зафиксировал 1047 случаев заболевания COVID-19, из них 76 выявлены у туристов, недавно прибывших в регион.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Во время вспышки заболеваемости в марте в Гонконге за день фиксировали более 30 тыс. случаев заражения.

В свою очередь Шанхай лишь в начале июня вернулся к привычной жизни после двух месяцев жесткого локдауна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


Похожие новости


В Гонконге приостановили применение вакцины Pfizer после информации о партии с дефектной упаковкой Вашингтон привлечет к ответственности Коммунистическую партию Китая из-за Гонконга - Помпео США расценивают проект китайского закона о нацбезопасности Гонконга как "предвестник конца" его автономии - Помпео Американские сенаторы предложили ввести санкции против КНР из-за Гонконга В Гонконге бастуют медработники, требуя закрыть границу с материковым Китаем Исследователи в Гонконге разработали вакцину против "уханьского коронавируса"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az