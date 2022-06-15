Британская нефтегазовая компания BP Plc приобрела 40,5%-ную долю в крупнейшем австралийском проекте по производству водорода из возобновляемых источников энергии.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она станет оператором проекта Asian Renewable Energy Hub (AREH), расположенного на обширной пустынной территории в регионе Пилбара в Западной Австралии. Оценка проекта превышает $30 млрд, он является одним из крупнейших в мире.

Другими владельцами проекта станут также компании InterContinental Energy и CWP Global, которым будет принадлежать 26% и 18% соответственно, и отдельные подразделения Macquarie Group Ltd. (15%).

Целью AREH станет выработка 20 гигаватт электроэнергии в год из возобновляемых источников, что эквивалентно примерно трети всего выработанного электричества в Австралии в 2020 году. Электроэнергия AREH будет направлена на процесс электролиза для производства водорода, а также аммиака.

Конечной целью станет производство 1,6 млн тонн водородного топлива в год, которое планируется начать в 2027 году.

Основными покупателями топлива с проекта станут горнодобывающие компании Австралии и клиенты в таких странах как Япония и Южная Корея.