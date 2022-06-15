Британская нефтегазовая компания BP Plc приобрела 40,5%-ную долю в крупнейшем австралийском проекте по производству водорода из возобновляемых источников энергии.
Как сообщается в пресс-релизе компании, она станет оператором проекта Asian Renewable Energy Hub (AREH), расположенного на обширной пустынной территории в регионе Пилбара в Западной Австралии. Оценка проекта превышает $30 млрд, он является одним из крупнейших в мире.
Другими владельцами проекта станут также компании InterContinental Energy и CWP Global, которым будет принадлежать 26% и 18% соответственно, и отдельные подразделения Macquarie Group Ltd. (15%).
Целью AREH станет выработка 20 гигаватт электроэнергии в год из возобновляемых источников, что эквивалентно примерно трети всего выработанного электричества в Австралии в 2020 году. Электроэнергия AREH будет направлена на процесс электролиза для производства водорода, а также аммиака.
Конечной целью станет производство 1,6 млн тонн водородного топлива в год, которое планируется начать в 2027 году.
Основными покупателями топлива с проекта станут горнодобывающие компании Австралии и клиенты в таких странах как Япония и Южная Корея.
Алиев и Донфрид обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию на Южном Кавказе
Лавров посетит Азербайджан на следующей неделе - МИД России
США поддерживают усилия ЕС по нормализации армяно-азербайджанских отношений - Госдеп
В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
В Азербайджане выявлено 16 новых случаев COVID-19
В Гонконге впервые с апреля зарегистрировали более 1 тыс. заражений COVID-19 за сутки
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
США предоставят Украине военную помощь еще на $1 млрд
Санду поблагодарила Париж за решение принять 2,5 тыс. украинских беженцев, находящихся в Молдове
Президент Молдовы ожидает долгого и сложного процесса вступления в ЕС
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ