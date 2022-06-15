Нефть Brent подешевела более чем на доллар

Нефтяной рынок падает в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по бакинскому времени составляет $120,05 за баррель, что на $1,12 (0,92%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.
Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,35 (1,14%), до $117,58 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей - до 418,71 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2,2 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 800 тыс. баррелей.
Товарные запасы бензина в Штатах снизились на 710 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 725 тыс. баррелей. Аналитики ожидали увеличения резервов бензина на 500 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.
Среди факторов, способствующих снижению нефтяного рынка, эксперты выделяют оптимизм в отношении перспектив переговоров по ядерной сделке с Ираном, а также продление OFAC генеральной лицензии, позволяющей совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами, отмечает Market Watch.
Однако, по мнению Карстен Фритш, аналитика по сырьевому сектору Commerzbank, главной причиной рыночного спада являются ожидания резкого подъема базовой ставки Федеральной резервной системой в среду. "Кажется, у трейдеров душа ушла в пятки перед публикацией сегодняшнего решения Федрезерва, поскольку ужесточение монетарной политики может иметь негативные последствия для спроса на нефть", - говорит Фритш.
Многие эксперты ждут от американского ЦБ подъема ставки сразу на 75 базисных пунктов (б.п.). В последний раз ФРС повышала ставку на такую величину в 1994 году.
Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА, опубликованного в среду.
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