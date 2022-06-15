Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 118.93 -2.00 Brent 121.17 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.06.2022 19:45

Нефть Brent подешевела более чем на доллар

Нефтяной рынок падает в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по бакинскому времени составляет $120,05 за баррель, что на $1,12 (0,92%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,35 (1,14%), до $117,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей - до 418,71 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах снизились на 710 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 725 тыс. баррелей. Аналитики ожидали увеличения резервов бензина на 500 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Среди факторов, способствующих снижению нефтяного рынка, эксперты выделяют оптимизм в отношении перспектив переговоров по ядерной сделке с Ираном, а также продление OFAC генеральной лицензии, позволяющей совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами, отмечает Market Watch.

Однако, по мнению Карстен Фритш, аналитика по сырьевому сектору Commerzbank, главной причиной рыночного спада являются ожидания резкого подъема базовой ставки Федеральной резервной системой в среду. "Кажется, у трейдеров душа ушла в пятки перед публикацией сегодняшнего решения Федрезерва, поскольку ужесточение монетарной политики может иметь негативные последствия для спроса на нефть", - говорит Фритш.

Многие эксперты ждут от американского ЦБ подъема ставки сразу на 75 базисных пунктов (б.п.). В последний раз ФРС повышала ставку на такую величину в 1994 году.

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА, опубликованного в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Страны не-ОПЕК+ будут лидировать в росте мировых поставок нефти в ближайшие 1,5 года - МЭА Нефть слабо восстанавливается после падения накануне, Brent у $121,43 за баррель Нефть резко ускорила рост Нефть перешла к умеренному снижению, Brent торгуется у $123,43 за баррель Нефть дорожает и находится на максимумах за 3 месяца Цена Brent приблизилась к $122 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az