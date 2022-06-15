Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне - Макрон

Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне, что позволит ей в два раза увеличить расходы на оборону, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в среду на пресс-конференции по итогам визита в Кишинев.
"Я знаю, что Молдова придерживается статуса нейтралитета. Но ее нейтральный статус не означает демилитаризацию. Те 40 млн евро, которые вы получите из европейского фонда по обороне, станут важным вкладом, который увеличит вдвое военный бюджет вашей страны", - сказал Макрон.
По его словам, Европа должна помогать странам, которые ощущают непосредственные последствия событий в Украине, "и Молдова находится на первой линии к миграционному кризису, республика ощущает экономическую нагрузку".
Французский лидер также коснулся вопроса заявки Молдовы на получение статуса кандидата в ЕС. Он сказал, что заявка будет рассмотрена на заседании Евросовета 23-24 июня, и пообещал, что Франция, в качестве председателя попытается добиться консенсуса, чтобы "признать усилия Молдовы в деле сближения с ЕС". Он надеется, что этот сигнал "будет четким и позитивным".
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