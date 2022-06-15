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Дальнее зарубежье 15.06.2022 20:15

США ввели санкции против связанных с РИД лиц

Минфин США в среду ввел санкции против людей, связанных с российской праворадикальной организацией "Русское имперское движение" (РИД).

В сообщении министерства указывается, что под американские санкции попали украинец Станислав Шевчук, россиянин Александр Жуковский. По информации Минфина, они связаны с РИД.

Кроме того, под санкции попал подданный Швеции Антон Тулин. Это решение принято, так как, по данным США, этот человек занимался "подготовкой террористов". По версии властей США, и этот человек связан с РИД.

В 2020 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа внесла РИД в список террористических организаций. Также в список попали три человека, которых американская сторона назвала лидерами движения: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

В РФ информационный портал "Русского имперского движения" был признан экстремистским материалом и включен в соответствующий Федеральный список в 2012 году.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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