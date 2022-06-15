Президент Молдовы ожидает долгого и сложного процесса вступления в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика стремится к интеграции в Евросоюз, но не ищет коротких путей и готова внедрять реформы.
"Мы знаем, что европейская интеграция Республики Молдова будет долгим и сложным процессом, который потребует постоянных усилий. Хочу внести ясность: мы не ищем коротких путей в этом процессе. Мы готовы делать домашнее задание и хотим, чтобы нас ценили за заслуги, за результат нашей работы", - сказала Санду в среду на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам его визита в Молдову.
Обращаясь к Макрону, она подчеркнула, что Молдова рассчитывает на поддержку Франции в процессе предоставления республике статуса страны-кандидата в ЕС.
"Мы надеемся, что наша просьба будет поддержана государствами-членами Европейского Союза на саммите в Брюсселе 23-24 июня", - сказала Санду.
Она отметила, что у Молдовы очень хорошее сотрудничество во всех областях с Европейским союзом, который является основным партнером страны в области экономики и развития". "Наша экономика все больше взаимосвязана с европейской. Две трети молдавского экспорта идет в Европейский союз", - добавила Санду.
"В этом контексте мы благодарны Европейской комиссии и государствам-членам за их решение облегчить доступ на европейский рынок для молдавских фруктов и других продуктов, которые потеряли свои рынки сбыта на Востоке", - отметила президент.
Она подчеркнула, что для Молдовы присоединение к ЕС - это "стратегический вариант остаться частью свободного мира, особенно в нынешнем контексте безопасности".
Она также высказалась за укрепление партнерства с ЕС в сфере политики и безопасности. Санду заявила, что для европейского курса, продолжения внутренних реформ, укрепления политического диалога и развития между Молдовой и Францией - "для всего этого нам нужен, прежде всего, мир".
Санду сообщила, что в ходе визита президента Франции в Молдову подписаны Соглашение об избегании двойного налогообложения и уклонении от налогообложения, а также Соглашение о деятельности в Молдове Французского агентства по развитию (AFD).
Кроме того, подписано Соглашение между правительством Молдовы и Французским агентством по развитию (AFD) на предоставление кредита в 15 млн евро на нужды бюджета Молдовы. Кредит, рассчитанный на 15 лет, будет получен одним траншем не позднее 30 ноября 2022 г. под 1,38% годовых.
"При поддержке Агентства AFD железнодорожный участок Кишинев-Унгень будет реабилитирован и модернизирован, что открывает перспективы подключения молдавской железнодорожной сети к европейской сети. Proparco, партнер Французского агентства развития, предоставит льготные кредиты малым и средним предприятиям в сельской местности и сельскохозяйственном секторе. Программа кредитования поддержит около 3600 новых рабочих мест в течение 5 лет. Мы рассчитываем на сотрудничество между Национальным управлением лесного хозяйства Франции и Moldsilva для поддержки программы лесовосстановления, которая является для нас приоритетной", - отметила Санду.
По ее словам, в Молдове работают 220 компаний с французским капиталом, в том числе крупные, известные компании в нескольких сферах: телекоммуникации, информационные технологии, агропродовольственный или промышленный сектор.
Санду также заявила, что Франция и Молдова инициировали хороший диалог в сфере борьбы с коррупцией, в том числе в сфере возврата украденных активов. "Сотрудничество между нашими странами в прошлом году позволило идентифицировать на территории Франции несколько преступных активов, происходящих из Молдовы", - сообщила Санду.
17 июня Европейская комиссия выступит с заключением, рекомендующим государствам-членам предпринять следующие шаги в отношении Украины, Молдовы и Грузии, которые в начале марта подали заявления о членстве в Евросоюзе. Еще через неделю заявки трех стран будут обсуждаться на заседании Европейского совета.
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