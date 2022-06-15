Санду поблагодарила Париж за решение принять 2,5 тыс. украинских беженцев, находящихся в Молдове

Франция примет 2,5 тыс. украинских беженцев, которые в настоящее время находятся в Молдове, заявила молдавский президент Майя Санду.
"Мы благодарим Францию за 37 тонн гуманитарной помощи для беженцев, 17 электрогенераторов, переданных больницам в Республике Молдова, а также за решение переселить 2,5 тыс. беженцев", - сказала Санду в среду на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
По ее словам, почти 80 тыс. украинцев, в том числе дети, пожилые женщины до сих пор остаются в Молдове.
Санду дала высокую оценку роли Франции, Германии и Румынии, которые вместе организовали Платформу поддержки Молдове, чтобы помочь преодолеть последствия энергетического кризиса, с которыми столкнулась республика.
В ходе визита Макрона в Молдову подписано три межправительственных соглашения: об избежании двойного налогообложения и уклонении от налогообложения; о деятельности в Молдове Французского агентства по развитию (AFD); на предоставление кредита в 15 млн евро на нужды бюджета Молдовы (соглашение подписано между правительством Молдовы и AFD). Кредит, рассчитанный на 15 лет, будет получен одним траншем не позднее 30 ноября 2022 года под 1,38% годовых.
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