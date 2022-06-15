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СНГ 15.06.2022 21:00

Санду поблагодарила Париж за решение принять 2,5 тыс. украинских беженцев, находящихся в Молдове

Франция примет 2,5 тыс. украинских беженцев, которые в настоящее время находятся в Молдове, заявила молдавский президент Майя Санду.

"Мы благодарим Францию за 37 тонн гуманитарной помощи для беженцев, 17 электрогенераторов, переданных больницам в Республике Молдова, а также за решение переселить 2,5 тыс. беженцев", - сказала Санду в среду на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, почти 80 тыс. украинцев, в том числе дети, пожилые женщины до сих пор остаются в Молдове.

Санду дала высокую оценку роли Франции, Германии и Румынии, которые вместе организовали Платформу поддержки Молдове, чтобы помочь преодолеть последствия энергетического кризиса, с которыми столкнулась республика.

В ходе визита Макрона в Молдову подписано три межправительственных соглашения: об избежании двойного налогообложения и уклонении от налогообложения; о деятельности в Молдове Французского агентства по развитию (AFD); на предоставление кредита в 15 млн евро на нужды бюджета Молдовы (соглашение подписано между правительством Молдовы и AFD). Кредит, рассчитанный на 15 лет, будет получен одним траншем не позднее 30 ноября 2022 года под 1,38% годовых.

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Тэги: МОЛДОВА, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, МАЙЯ САНДУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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