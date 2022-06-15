Макрон пообещал Молдове четкий ответ на заявку о вступлении в ЕС

На заявку Молдовы о членстве в Евросоюзе будет дан четкий ответ, переходных вариантов не будет, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Кишинев.
"Евросоюз должен будет дать четкий ответ, а каких-либо переходных вариантов не будет. Еврокомиссия поручено подготовить заключение (на заявку Молдовы - ИФ), и я не хочу делать каких-либо предположений. Моя роль - ускорить этот процесс, в качестве председателя Европейского совета", - сказал президент Франции.
Он подчеркнул, что "хотелось бы передать Молдове позитивный сигнал относительно статуса кандидата в члены ЕС".
"Но есть процедуры, правила. Мы должны сохранять баланс, придерживаться процедур, в которых участвуют и другие страны - Западные Балканы. Но повторюсь, я хочу, чтобы сигнал был позитивным, потому что это наше обязательство перед вами, перед регионом", - сказал Макрон.
Он также напомнил о своей инициативе Европейского политического сообщества, куда кроме Молдовы, могут войти Украина и другие страны, желающие вступить в Евросоюз. При этом Макрон подчеркнул, что это сообщество будет только "дополнением, а не альтернативой" процессу вступления в ЕС, оно поможет сократить путь к интеграции в ЕС.
При этом Макрон отметил, что "если бы все требования применялись полноценно, ни одна бы страна не смогла бы получить статус кандидата".
"И сегодняшняя геополитическая ситуация, война, дестабилизация заставляет нас применить другой подход. Мы должны одновременно дать четкий сигнал молдавскому народу, с другой стороны ввести обязательства. Ответ (заявку в ЕС) будет четкий, но будут выдвинуты и определенные условия", - сказал он.
В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "Молдова готова получить статус страны кандидата в ЕС".
"Молдова готова получить статус страны кандидата в ЕС. Это то, что мы обещали гражданам и то, за что мы получили поддержку. Молдова находится в процессе трансформации, реальных реформ. Мы находимся в начале пути. И намерены довести реформы до логического конца, потому что то, чего ожидает от нас ЕС, соответствует ожиданиям граждан, это касается европейских стандартов, борьбы с коррупцией, эффективного госуправления", - сказала Санду.
Европейская комиссия должна обнародовать 17 июня свои заключения по заявкам Украины, Молдовы и Грузии о членстве в ЕС. Но окончательное решение будет принято 23-24 июня на заседании Европейского Совета. Решение должно быть принято консенсусом. В настоящее время у лидеров стран ЕС нет полного согласия относительно предоставления трем странам статуса кандидата в члены ЕС.
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