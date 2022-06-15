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Дальнее зарубежье 15.06.2022 21:15

США предоставят Украине военную помощь еще на $1 млрд

Президент США Джо Байден заявил, что по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд, сообщает в среду Белый дом.

"Я сообщил президенту Зеленскому, что США передадут еще военную помощь Украине на $1 млрд", - отмечается в заявлении Байдена.

По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".

Кроме того, Байден решил оказать Украине дополнительную гуманитарную помощь.

"Сегодня я сообщаю о дополнительной гуманитарной помощи на $225 млн, чтобы помочь людям на территории Украины. В частности, речь идет о снабжении питьевой водой, наиболее нужными медикаментами, продовольствием, наличными деньгами для покупки наиболее нужных товаров. Также нужно предоставлять медпомощь, безопасные убежища", - говорится в заявлении.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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