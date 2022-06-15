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Регион 15.06.2022 21:30

Турция осталась недовольна доводами Швеции и Финляндии по НАТО

Представленные Швецией и Финляндией турецкой стороне доводы относительно членства этих стран в НАТО далеки от ожиданий Анкары, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией по их заявкам на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий", - приводит "Анадолу" его слова.

Министр отметил, что турецкие власти проинформировали о недостатках Стокгольм и Хельсинки, а также руководство Альянса.

На вопрос о том, как долго Турция будет выступать против членства Швеции и Финляндии в НАТО, Чавушоглу ответил, что это зависит от готовности этих стран выполнить озвученные Анкарой в этой связи требования.

При этом министр подчеркнул, что Турция относится к странам, наиболее решительно поддерживающим политику открытых дверей НАТО. "Сейчас нам нужно прийти к соглашению о том, как и когда эти две страны оправдают наши ожидания", - пояснил он.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ


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