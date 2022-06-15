Фондовые индексы Европы уверенно выросли после экстренного заседания ЕЦБ

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным подъемом после внеочередной встречи руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) в среду.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов увеличился на 1,42% и составил 413,10 пункта.

Германский индекс DAX прибавил 1,36%, французский САС 40 - 1,35%, британский FTSE 100 - 1,2%, испанский IBEX 35 - 1,34%. Итальянский FTSE MIB подскочил на 2,87%.

ЕЦБ будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне, говорится в сообщении, распространенном ЕЦБ по итогам прошедшего в среду внепланового заседания.

Кроме того, ЕЦБ намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, отмечается в сообщении. Такой инструмент должен помочь ЕЦБ добиться сокращения расхождений в стоимости заимствований для различных государств еврозоны, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Европейский центробанк сохранил неизменными ключевые процентные ставки и сигнализировал о планах повысить их на 25 базисных пунктов в июле.

Доходность 10-летних государственных облигаций Италии накануне превысила отметку в 4% впервые с 2014 года. Это говорит об опасениях инвесторов, что ЕЦБ не сумеет повысить стоимость заимствований, не допустив при этом резкого роста доходности для госбондов наиболее уязвимых стран еврозоны, пишет Bloomberg.

В среду Национальное статистическое управление Франции (Insee) обнародовало окончательные данные об инфляции. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае выросли на 5,8% в годовом выражении, рекордными темпами в истории, как и сообщалось ранее. Оценка роста цен в помесячном выражении была пересмотрена до 0,8%, хотя предварительные данные указывали на подъем на 0,7%.

Акции итальянского банка UniCredit подорожали на 3,7%. Банк сообщил о передаче портфеля невозвратных кредитов объемом 1,1 млрд евро агентству по секьюритизации Itaca SPV Srl. Это пятая подобная сделка в рамках правительственной программы по сокращению объема "плохих" кредитов на балансе крупнейшего итальянского банка.

Цена бумаг Hennes & Mauritz AB (H&M) упала на 6,5%, хотя владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды отчитался о росте выручки во втором квартале 2022 финансового года на 17%, что сильнее ожиданий рынка.

Капитализация британского ритейлера WH Smith выросла на 8,5%. Компания, владеющая сетью магазинов в аэропортах и на вокзалах, сообщила о росте выручки в третьем финквартале до уровня, на 7% превышающего показатель за аналогичный период допандемийного 2019 года.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции производителя упаковки Gerresheimer AG, подскочившие на 15,8%.

Лидерами снижения в Stoxx 600 стали акции производителя медицинского оборудования Getinge AB, подешевевшие на 17,5% после ухудшения прогноза на 2022 год.