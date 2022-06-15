ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 1,5-1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 14-15 июня.
В последний раз американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году.
С начала текущего года ставка повышена уже на 150 б.п.
Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4%, к концу 2023 года - 3,8%, к концу 2024 года - 3,4%.
FOMC твердо привержен возврату инфляции в США к целевому уровню в 2%, отмечается в заявлении ФРС.
В документе говорится, что общая экономическая активность выросла после спада в первом квартале. "Рост числа рабочих мест в последние месяцы был высоким, и безработица остается низкой", - отмечают в ФРС.
При этом инфляция остается повышенной, что обусловлено дисбалансом спроса и предложения, вызванным пандемией, ростом цен на энергоресурсы и общим инфляционным давлением, говорится в коммюнике.
"Вторжение России в Украину создает огромные гуманитарные и экономические трудности. Последствия для экономики США являются крайне неопределенными. Вторжение и связанные с ним события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и сказываются на глобальной экономической активности", - отмечается в документе. В заявлении ФРС по итогам майского заседания говорилось, что эти события "могут сказаться" на экономической активности.
"Кроме того, вызванные пандемией локдауны в Китае, вероятно, усугубят проблемы в цепочках поставок. FOMC чрезвычайно внимателен к инфляционным рискам", - отмечается в документе.
"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% годовых и полагает, что дальнейшие повышения будут оправданными. Кроме того, FOMC продолжит сокращать портфель US Treasuries, облигаций государственных агентств и обеспеченных ипотекой ценных бумаг в соответствии с планом, представленным в мае", - говорится в коммюнике.
В мае ФРС заявила, что будет сокращать размер своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг. Так, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.
"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".
Все члены FOMC за исключением главы Федерального резервного банка Канзас-Сити проголосовали за подъем ставки на 75 б.п. в среду. Эстер Джордж выступала за повышение ставки на 50 б.п.
Dow Jones Industrial Average перешел к снижению после публикаций решений ФРС, теряет 0,3%. S&P 500 колеблется между ростом и снижением, Nasdaq Composite сократил подъем до 0,8%.
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