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Макроэкономика 15.06.2022 22:45

ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022-2024гг

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США в 2022-2024 годах, повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 1,7% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в марте 2,8%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

Прогнозы роста ВВП страны на 2023 и 2024 годы также были ухудшены: до 1,7% и 1,9% с 2,2% и 2% соответственно.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,2% с 4,3%, в следующем - до 2,6% с 2,7%, в 2024 году - до 2,2% с 2,3%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,7% против ожидавшихся в марте 3,5%, в следующем году - 3,9% против ожидавшихся ранее 3,5%. В 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 4,1% против ранее прогнозировавшихся 3,6%.

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Тэги: США, ФРС, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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