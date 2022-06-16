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Транспорт и связь 16.06.2022 12:03

ОСК обсуждает с Туркменистаном строительство 10 грузопассажирских паромов для Каспия

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) обсуждает с Туркменистаном строительство 10 грузопассажирских паромов, сообщил "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Речь идет об одном из паромов, который однажды уже был спроектирован. Количество, которое нужно нашим заказчикам - около десяти", - сказал Рахманов.

Предварительной оценки стоимости одного судна пока нет, уточнил он.

ОСК также обсуждает с заказчиками из стран Каспийского бассейна строительство других типов судов. "Мы планируем строить контейнеровозы, пассажирские суда. Мы, соответственно, планируем строить паромы и суда типа ро-ро. По некоторым позициям есть "конкретика", по некоторым позициям находимся в стадии предварительных переговоров", - добавил Рахманов.

Глава ОСК отметил рост спроса заказов на гражданские суда. "Настолько увеличился спрос на гражданскую технику, что мы видим выход на подписание документов если не каждую неделю, то каждый месяц, это точно", - отметил он.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, ОСК, ПАРОМЫ


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