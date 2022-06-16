ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению аудиторских услуг для ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 24.06.2022 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008
Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).
Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета
Фарана Гейдарова
Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5517)
055-580-99-79
Факс: 012 437-71-21
e-mail: farana.heydarova@vtb.az
Алиев: Мы уже получили меседжи, что институт Минской группы больше не будет функционировать
Алиев призвал Ереван отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и перестать поднимать тему «статуса Карабаха»
Открытие Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов для мира на Южном Кавказе - Алиев
Число случаев COVID-19 в мире превысило 537 млн - университет Хопкинса
В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Китай направил в Японское море наиболее современные корабли
Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ