Открытие Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов для мира на Южном Кавказе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что скорейшее выполнение пунктов об открытии Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов для мира на Южном Кавказе.
«Скорейшее выполнение пунктов об открытии Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов для мира и благополучия в регионе», - сказал Алиев в четверг, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, Армения, препятствуя открытию Зангезурского коридора, нарушает пункты трехстороннего договора от 10 ноября 2020 года.
Алиев добавил, что после подписания трехстороннего договора Армения полтора года пользуется Лачинским коридором, тогда как Азербайджан не может воспользоваться Зангезурским коридором для сообщения с Нахчываном. «Это несправедливо, и мы никогда не согласимся с этим», - добавил президент.
Э.Шафиев
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