Алиев призвал Ереван отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и перестать поднимать тему «статуса Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и перестать поднимать тему «статуса Карабаха».

«Была устная договоренность, что вопрос «статуса Карабаха» не будет подниматься. Но к сожалению, мы слышим от правительства Армении заявления о «статусе» так называемого «Нагорного Карабаха», что абсолютно контрпродуктивно. «Нагорного Карабаха» не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры. Поэтому любые упоминания статуса приведут лишь к новым проблемам. Армянское правительство должно это понять и воздержаться от попыток переписать историю», - сказал Алиев в четверг, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, если Армения ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, то тем самым вынуждает Баку делать аналогичные шаги в отношении ее территории.

«Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении. Тем более с исторической точки зрения у Азербайджана имеется больше прав делать это», - отметил Алиев.

По его словам, в ноябре 1920 года, спустя шесть месяцев после советизации Азербайджана, Советская власть «забрала историческую часть нашей страны - Зангезур и присоединила ее к Армении».

Алиев добавил, что «армянское правительство должно хорошо усвоить уроки Второй Карабахской войны и отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану».

При этом президент подчеркнул, что Азербайджан в рамках своей Конституции обеспечит права и безопасность армянского населения, проживающего в Карабахе. «Другой вопрос, к которому я хочу привлечь ваше внимание, связан с армянами, проживающими в Азербайджане. Я считаю, что декларация, анонсированная президентом Евросовета Шарлем Мишелем по результатам трехсторонней встречи в Брюсселе (22 мая – ИФ), ясно отражает то, что права и безопасность армянского населения в Карабахе также будут приниматься во внимание. И мы полностью это поддерживаем. Наша Конституция обеспечивает права и безопасность всех людей в Азербайджане. Азербайджан – мультиэтническая страна, и армянское население не является крупнейшим национальным меньшинством. Наша конституция предоставляет равные права представителям всех национальностей, включая армян, проживающих в Азербайджане много лет», - добавил он.

Э.Шафиев