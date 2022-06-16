Выручка Азербайджана в январе-мае от экспорта нефти увеличилась в 1,6 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-мае 2022 года составил 11 млн 383 тыс. 684,99 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $8 млрд 58 млн 720,31 тыс. (рост в 1,6 раза).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-мае 2022 года составила 52,27% (66,34% в январе-мае 2021 года - ИФ).

В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлись 22 страны. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 46,1% всего экспорта "черного золота" за январь-май 2022 года.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли Израиль и Индия.

В числе постоянных покупателей остаются Великобритания, Португалия, Турция, Индия, Вьетнам. К числу покупателей в мае присоединилась и Австралия, но все еще в списке отсутствуют Китай, Франция, Канада, Индонезия и ряд других, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году. Незначительные объемы в январе-мае поставлялись в Россию и в Грузию.

Структура экспорта нефти в январе-мае 2022г. по основным странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах Выручка в тыс., $ Италия 4 737 557.99 3 327 937.37 Израиль 1 194 565.25 855 500.01 Индия 959 145.53 770 016.57 Великобритания 613 731.08 463 498.42 Португалия 607 944.06 428 162.99 Украина 506 349.30 304 515.94 Тунис 370 885.05 273 656.79 Испания 385 525.62 265 458.72 Германия 351 003.97 258 524.91 Таиланд 368 473.28 231 496.55 Чехия 251 558.96 160 494.50 Турция 216 555.68 118 933.65 Вьетнам 137 774.98 117 729.67 Румыния 170 203.55 103 202.37 Хорватия 90 841.14 78 130.53 Швейцария 89 505.43 76 076.74 Австралия 75 725.01 61 669.02 Беларусь 84 893.31 57 590.07 Австрия 82 901.03 55 781.16 Ирландия 88 077.58 50 060.05 Россия 465.51 282.82 Грузия 1.70 1.44

Н.Аббасова