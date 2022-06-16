Выручка Азербайджана в январе-мае от экспорта нефти увеличилась в 1,6 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-мае 2022 года составил 11 млн 383 тыс. 684,99 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $8 млрд 58 млн 720,31 тыс. (рост в 1,6 раза).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-мае 2022 года составила 52,27% (66,34% в январе-мае 2021 года - ИФ).
В отчетный период покупателями азербайджанской нефти являлись 22 страны. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 46,1% всего экспорта "черного золота" за январь-май 2022 года.
Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли Израиль и Индия.
В числе постоянных покупателей остаются Великобритания, Португалия, Турция, Индия, Вьетнам. К числу покупателей в мае присоединилась и Австралия, но все еще в списке отсутствуют Китай, Франция, Канада, Индонезия и ряд других, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году. Незначительные объемы в январе-мае поставлялись в Россию и в Грузию.
Структура экспорта нефти в январе-мае 2022г. по основным странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в
тоннах
|
Выручка
в тыс., $
|
Италия
|
4 737 557.99
|
3 327 937.37
|
Израиль
|
1 194 565.25
|
855 500.01
|
Индия
|
959 145.53
|
770 016.57
|
Великобритания
|
613 731.08
|
463 498.42
|
Португалия
|
607 944.06
|
428 162.99
|
Украина
|
506 349.30
|
304 515.94
|
Тунис
|
370 885.05
|
273 656.79
|
Испания
|
385 525.62
|
265 458.72
|
Германия
|
351 003.97
|
258 524.91
|
Таиланд
|
368 473.28
|
231 496.55
|
Чехия
|
251 558.96
|
160 494.50
|
Турция
|
216 555.68
|
118 933.65
|
Вьетнам
|
137 774.98
|
117 729.67
|
Румыния
|
170 203.55
|
103 202.37
|
Хорватия
|
90 841.14
|
78 130.53
|
Швейцария
|
89 505.43
|
76 076.74
|
Австралия
|
75 725.01
|
61 669.02
|
Беларусь
|
84 893.31
|
57 590.07
|
Австрия
|
82 901.03
|
55 781.16
|
Ирландия
|
88 077.58
|
50 060.05
|
Россия
|
465.51
|
282.82
|
Грузия
|
1.70
|
1.44
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