Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 115.31 -3.62 Brent 118.51 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 16.06.2022 12:04

Азербайджан за 5 месяцев увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 3,4 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2022 года составило $10 млрд 280 млн 948,15 тыс., что в 3,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-май внешнеторговый оборот Азербайджана составил $20 млрд 552 млн 71,93 тыс. (рост на 74% по сравнению с январем-маем 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $15 млрд 416 млн 510,04 тыс. (рост в 2 раза), импорт - $5 млрд 135 млн 561,89 тыс. (рост на 16,9%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (92,29%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,04%, табак и табачную продукцию - 0,58%, фармацевтическую продукцию - 5,12%, удобрения - 0,47%, пластмассы и изделия из них - 3,49%, древесину и продукцию из нее - 2,4%, одежду и аксессуары для одежды – 1,89%, черные металлы и изделия из них – 7,15%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 20,21%, транспортные средства и запчасти – 12,2%, мебель - 0,76%, прочее - 28,7%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 6,932 тыс. государственных и частных предприятий, 20,778 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 158 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (49,14% от общего экспорта), Турцией (10,39%), Израилем (5,57%), Индией (5,15%), Великобританией (3,06%), Португалией (2,78%), Грузией (2,25%), Украиной (2,29%), Тунисом (1,78%), Германий (1,76%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,85%), Турцией (16,59%), Китаем (14,85%), Казахстаном (4,5%), Германией (4,39%), Ираном (3,53%), США (2,68%), Италией (2,34%), Украиной (2,15%) и Туркменистан (1,88%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс., что в 3,5 раза больше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГТК, ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО


Похожие новости


Азербайджан за 4 месяца увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 2,7 раза Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале увеличилось в 3,4 раза Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 2,5 раза Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле за 11 месяцев увеличилось в 2,8 раза Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре сократилось на 35,4% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I полугодии сократилось на 9%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az