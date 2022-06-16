Азербайджан за 5 месяцев увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 3,4 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2022 года составило $10 млрд 280 млн 948,15 тыс., что в 3,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за январь-май внешнеторговый оборот Азербайджана составил $20 млрд 552 млн 71,93 тыс. (рост на 74% по сравнению с январем-маем 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $15 млрд 416 млн 510,04 тыс. (рост в 2 раза), импорт - $5 млрд 135 млн 561,89 тыс. (рост на 16,9%).
В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (92,29%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,04%, табак и табачную продукцию - 0,58%, фармацевтическую продукцию - 5,12%, удобрения - 0,47%, пластмассы и изделия из них - 3,49%, древесину и продукцию из нее - 2,4%, одежду и аксессуары для одежды – 1,89%, черные металлы и изделия из них – 7,15%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 20,21%, транспортные средства и запчасти – 12,2%, мебель - 0,76%, прочее - 28,7%.
Во внешнеторговых операциях было задействовано 6,932 тыс. государственных и частных предприятий, 20,778 тыс. физических лиц.
В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 158 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (49,14% от общего экспорта), Турцией (10,39%), Израилем (5,57%), Индией (5,15%), Великобританией (3,06%), Португалией (2,78%), Грузией (2,25%), Украиной (2,29%), Тунисом (1,78%), Германий (1,76%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,85%), Турцией (16,59%), Китаем (14,85%), Казахстаном (4,5%), Германией (4,39%), Ираном (3,53%), США (2,68%), Италией (2,34%), Украиной (2,15%) и Туркменистан (1,88%).
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс., что в 3,5 раза больше показателя 2020 года.
Б.Рустамбеков
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