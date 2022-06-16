Алиев: Мы уже получили меседжи, что институт Минской группы больше не будет функционировать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению перестать спекулировать на тему Минской группой ОБСЕ, так как карабахский конфликт урегулирован, и в настоящее время актуальным является вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном.
«После того, как Азербайджан урегулировал карабахский конфликт, в Минской группе нет необходимости», - сказал Алиев в четверг, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, после российско-украинской войны все понимают невозможность контактов между тремя сопредседателями МГ ОБСЕ (РФ, США, Франция – ИФ). «Мы уже получили меседжи, что институт Минской группы больше не будет функционировать», - отметил он.
«Я еще раз хочу высказать свою позицию, что у Азербайджана вызывает только раздражение какие-либо спекуляции на счет Минской группы в Армении или в других странах. Мы решили конфликт (карабахский –ИФ). Решили на основе Мадридских принципов, подготовленных Минской группой. Сейчас нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, должны подписать мирный договор», - подчеркнул Алиев.
По его словам, в Баку рады, что правительство Армении приняло 5 базовых принципов, предложенных Азербайджаном, для нормализации отношений. «Теперь нужны практические шаги в этом направлении», - добавил он.
Алиев подчеркнул, что Армения должна выполнить все пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, включая открытие коммуникаций в регионе.
А.Азизов
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