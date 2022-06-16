Азербайджан в январе-мае сократил импорт автомобилей на 8%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-мае 2022 года составил 28 681 единиц общей стоимостью $369 млн 468,6 тыс. (рост на 16,3%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем-маем 2021 года число импортируемых автомобилей сократилось на 8,1%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 26 408 (спад на 8,4%) стоимостью $270 млн 882,23 тыс. (спад на 1,2%). В том числе, завезено 130 электрокаров на $3 млн 744,79 тыс. и 5 082 единиц гибридных автомобилей на сумму $47 млн 17,87 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 1 851 единица (спад на 19%) на $38 млн 917,02 тыс. (рост на 16,6%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 130 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост в 3 раза) на $15 млн 820,09 тыс.

Также в республику ввезено 292 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 5,7 раза) на $43 млн 849,26 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.

Б.Рустамбеков