На фоне ситуации с Украиной в ООН призвали не забывать о прочих кризисах с беженцами в мире

Ситуация вокруг Украины не должна отвлекать внимание международного сообщества от других кризисов с беженцами в мире, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Украина не должна заставить нас забывать о других кризисах", - приводят его слова западные СМИ.
При этом он сравнил споры между странами ЕС по поводу приема мигрантов, добиравшихся до территории союза на лодках через Средиземное море, с тем, насколько ЕС был готов принимать беженцев с Украины. Гранди также раскритиковал "монопольную" выдачу средств для Украины в то время, как другим программам для помощи перемещенным лицам не хватает финансирования.
В частности, Гранди напомнил о конфликте, который уже два года идет в Эфиопии, и о засухе на полуострове Сомали.
Также он сказал, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, вызванное событиями вокруг Украины, заставит еще больше людей в бедных странах мира покидать свои дома. Он уточнил, что подобное уже происходит в африканском регионе Сахель, где люди вынуждены бежать из-за роста цен и насилия.
Между тем, отмечают СМИ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг обнародовало доклад, согласно которому число перемещенных лиц в мире достигло рекордных показателей. Так, к концу 2021 года 89,3 млн человек в мире по различным причинам были вынуждены покинуть свои дома.
Согласно докладу, за минувшее десятилетие число перемещенных лиц в мире росло каждый год. Теперь оно более чем в два раза превышает аналогичные показатель за 2012 год, когда общее число перемещенных лиц составляло 42,7 млн человек.
По данным УВКБ ООН, на 2021 год страны со средним и низким уровнем доходом давали убежище 83% беженцев в мире.
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