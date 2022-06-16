Страны ОПЕК+ могут обсудить продление сделки в конце 2022г - Новак

Обсуждение продления сделки ОПЕК+ будет актуально к концу году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).
"У нас подписана хартия. По ней мы еще до конца года определимся. Сейчас оцениваем ситуацию как сбалансированную, хотя есть много неопределенностей", - сообщил Новак.
Он отметил, что после 2022 года для стран-участниц соглашения важной задачей останется работа по обеспечению энергобезопасности мирового рынка.
Формально соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года. Ранее план предполагал исчерпать ограничения, взятые на себя ОПЕК+ с мая 2020 года, к концу сентября текущего года, однако, с учетом увеличения министрами стран-участниц квоты с 432 тыс. б/с до 648 тыс. б/с на последней встрече в начале июня, добровольные ограничения будут нивелированы уже к концу августа.
В мае министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Financial Times выражал надежду выработать новое соглашение ОПЕК+, в том числе с участием России.
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