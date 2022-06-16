Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 115.31 -3.62 Brent 118.51 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.06.2022 12:42

Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт газа на 3%, выручку – в 4,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-мае 2022 года составил 9 млрд 458 млн 59,77 тыс. кубометров, что на 3,1% выше показателя января-мая прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 38,89% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-мае 2021 года – 17,98%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 994 млн 793,6 тыс. (рост в 4,5 раза).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу – свыше 10 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


Похожие новости


Азербайджан в январе-мае увеличил добычу газа на 15% -Минэнерго Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт газа на 27% - глава Минэнерго Азербайджан по газопроводам TANAP и TAP экспортировал свыше 27 млрд кубометров - SOCAR Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2022г превысят 10 млрд кубометров – Шахбазов Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа до 24 млрд кубометров - Алиев Спрос в Европе на азербайджанский газ растет, необходимо решить вопросы с расширением инфраструктуры экспорта - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az