Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт газа на 3%, выручку – в 4,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-мае 2022 года составил 9 млрд 458 млн 59,77 тыс. кубометров, что на 3,1% выше показателя января-мая прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
На поставки газа в отчетный период пришлось 38,89% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-мае 2021 года – 17,98%).
Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 994 млн 793,6 тыс. (рост в 4,5 раза).
При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу – свыше 10 млрд кубометров.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
Алиев: Мы уже получили меседжи, что институт Минской группы больше не будет функционировать
Алиев призвал Ереван отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и перестать поднимать тему «статуса Карабаха»
Открытие Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов для мира на Южном Кавказе - Алиев
Число случаев COVID-19 в мире превысило 537 млн - университет Хопкинса
В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Китай направил в Японское море наиболее современные корабли
Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ