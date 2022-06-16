Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт газа на 3%, выручку – в 4,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-мае 2022 года составил 9 млрд 458 млн 59,77 тыс. кубометров, что на 3,1% выше показателя января-мая прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 38,89% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-мае 2021 года – 17,98%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 994 млн 793,6 тыс. (рост в 4,5 раза).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу – свыше 10 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова