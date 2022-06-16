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Дальнее зарубежье 16.06.2022 17:03

ФРГ планирует вместо постоянного размещения новых войск в Литве обеспечить быструю переброску сил в эту страну

Планы командования ФРГ предусматривают вместо размещения на постоянной основе новых сил в Литве быструю переброску в случае необходимости в эту страну специально отобранных подразделений, сообщает в четверг Bloomberg.

"План Германии предусматривает отбор подразделений, которые могут быстро оказаться в Литве и соединиться там с немецкими войсками и войсками союзников; он также предусматривает заблаговременное размещение важнейшего военного оборудования. Этот подход - альтернатива размещению новых войск на постоянной основе в наиболее уязвимых членах НАТО", - отмечает Bloomberg.

При этом, по данным источников агентства, ряд союзников Германии по НАТО изучают возможность использовать этот подход в своем долгосрочном военном планировании.

В четверг глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявляла, что Германия будет обсуждать с партнерами эти планы немецкой стороны.

Между тем источники также заявили Bloomberg, что такие планы немецкого командования смогут в некоторой степени применять и другие страны НАТО, как например, Британия в Эстонии и Франции в Румынии.

"Знакомый с этим вопросом источник заявил, что, хотя Франция еще не приняла окончательного решения, она ведет подготовку к чему-то похожему на собственные планы Германии в отношении числа войск, задействованных для долговременной обороны в Румынии. Развернутые в Румынии французские войска смогут быстро получить подкрепления из Франции", - пишет Bloomberg.

НАТО ранее развернуло восемь тактических групп на территории альянса, в том числе четыре из них недавно создали в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

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