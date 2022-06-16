Tesla повысила цены на электрокары в США

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. повысил цены на электрокары для покупателей в США на фоне роста цен на алюминий и кризиса в глобальных цепочках поставок.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, стоимость электромобиля Model S увеличилась до $109,49 тыс. со $104,49 тыс. в начале текущего месяца.

Автомобиль Model Y подорожал до $67,99 тыс. с $64,99 тыс.

Ране глава компании Илон Маск сообщил, что у него есть "крайне плохие предчувствия" относительно ситуации в экономике, и что компании необходимо сократить 10% сотрудников.

Акции Tesla падают на 3,4% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 34%, в то время как индекс S&P 500 упал на 20% за этот период.