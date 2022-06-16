Tesla повысила цены на электрокары в США

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. повысил цены на электрокары для покупателей в США на фоне роста цен на алюминий и кризиса в глобальных цепочках поставок.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, стоимость электромобиля Model S увеличилась до $109,49 тыс. со $104,49 тыс. в начале текущего месяца.
Автомобиль Model Y подорожал до $67,99 тыс. с $64,99 тыс.
Ране глава компании Илон Маск сообщил, что у него есть "крайне плохие предчувствия" относительно ситуации в экономике, и что компании необходимо сократить 10% сотрудников.
Акции Tesla падают на 3,4% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 34%, в то время как индекс S&P 500 упал на 20% за этот период.
Алиев и Джаферович обсудили торгово-экономические отношения между Азербайджаном и БиГ
Алиев отозвал главу представительства Азербайджана при НАТО
«Кубок моря» пройдет в территориальных водах Азербайджана в августе
Алиев заявил о важности сотрудничества с ВОЗ для создания инфраструктуры здравоохранения в Карабахе и Зангезуре
В Азербайджане выявлено 6 новых случаев заражения COVID-19
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
Министр экономики ФРГ призвал население сберегать электроэнергию
Макрон обещает поддержку Киеву в его противостоянии с Россией
ФРГ планирует вместо постоянного размещения новых войск в Литве обеспечить быструю переброску сил в эту страну
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ