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Финансы 16.06.2022 21:02

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 б.п., допустил более существенные повышения в будущем

Банк Англии по итогам июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,25% с 1%, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов.

Таким образом, ставка была поднята по итогам пятого заседания подряд, чего не наблюдалось ни разу за более чем 300-летнюю историю британского регулятора, и достигла максимума с начала 2009 года.

Решение повысить ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) поддержали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), при этом трое проголосовали за ее повышение сразу на 50 б.п.

Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции.

Потребительские цены в Великобритании в апреле 2022 года подскочили на 9% в годовом выражении, показали официальные статистические данные, опубликованные в прошлом месяце. Рост цен стал рекордным более чем за 40 лет.

Теперь руководство Банка Англии полагает, что инфляция в стране может превысить 11% в октябре, а объем ВВП во втором квартале сократится на 0,3%, хотя ранее ожидался рост на 0,1%.

"MPC будет принимать необходимые меры для возвращения инфляции к целевому показателю в 2% на постоянной основе в среднесрочной перспективе, в соответствии со своими полномочиями. Масштаб, темпы и сроки последующих повышений ставки будут отражать оценку Комитетом экономического прогноза и инфляционного давления", - говорится в пресс-релизе Банка Англии.

Банк Англии допустил, что высокая инфляция может спровоцировать более активное повышение ставки в дальнейшем.

"Комитет будет особенно внимательно следить за признаками более устойчивого инфляционного давления и в случае необходимости может принять более решительные меры в ответ на это", - указано в документе.

Руководство регулятора отметило существенные колебания на глобальных рынках, случившиеся после майского заседания. Так, цены на нефть выросли еще сильнее, мировые фондовые индексы снизились, а доходность большинства гособлигаций ведущих экономик мира повысилась.

В Великобритании наблюдается снижение индикаторов доверия потребителей к экономике, однако потребительские расходы остаются довольно высокими, говорится в сообщении центробанка. Сокращение индексов делового доверия оказалось более умеренным, чем в потребительском секторе, а рынок труда остается сильным, подстегивая инфляцию.

Фунт стерлингов в ходе торгов в четверг после итогов заседания Банка Англии дешевеет к доллару США на 0,7% и торгуется на уровне $1,2088 по сравнению с $1,2177 на закрытие предыдущих торгов. Британский фондовый индекс FTSE 100 падает на 2,35% вместе с остальными индексами Западной Европы.

Следующее заседание Банка Англии пройдет 4 августа.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА


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