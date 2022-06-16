Южная Корея изменит условия торговли валютами, надеясь получить статус развитого рынка от MSCI

Южная Корея увеличит более чем вдвое продолжительность торговой сессии на валютном рынке, чтобы улучшить доступ к нему для иностранных инвесторов.

Валютный рынок, торги на котором в настоящее время проводятся с 9 утра до 15:30 по местному времени, в дальнейшем будет работать до 2 часов ночи, то есть будет открыт 17 часов, пишет газета Financial Times. В будущем планируется перевести его на круглосуточный режим работы.

Такие изменения, как ожидается, помогут стране получить статус развитого рынка от индексного провайдера MSCI, что откроет фондовый рынок Южной Кореи для большего числа инвесторов.

Власти также разрешат зарубежным трейдерам осуществлять торговые операции с южнокорейской нацвалютой напрямую, без присутствия внутри страны. Нежелание Южной Кореи допустить к этому рынку инвесторов, находящихся за рубежом, было одним из главных препятствий для получения страной статуса развитого рынка от MSCI.