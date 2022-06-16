Новак: визит министра энергетики Саудовской Аравии - подтверждение намерений продолжать сотрудничество ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие на нефтяном рынке, визит министра энергетики принца Абдулазиза бен Сальмана в РФ подтверждает намерения делать это в рамках ОПЕК+, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

"У нас продолжается взаимодействие, которое складывается на протяжении многих лет и показало эффективную деятельность. Сегодняшний визит тому подтверждение, что мы будем продолжать вместе работать, как это предусмотрено действующим соглашением (ОПЕК+ - ИФ), как мы договорились по балансировке рынка. В сегодняшних условиях неопределенности важно продолжать совместную работу, чтобы мы не получили коллапса на рынке по аналогии того, что мог случиться в начале 2020 года", - сообщил Новак.