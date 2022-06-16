Новак: 90-95% экспортных поставок Газпрома уже оплачивается в рублях

Большинство экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях.

"Те, кто изъявил желание и волю, те перешли (на оплату в рублях - ИФ). Это большая часть, я думаю, если брать от общего объема. Лучше скажет председатель правления "Газпрома", но это примерно 90-95% от объема поставок", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022.

Отвечая на вопрос, сможет ли Венгрия стать хабом российского газа, он сказал: "Это все зависит от контрактов, подписанных с компанией. "Газпром" поставляет для разных стран. Поставки идут в строгом соответствии с контрактами".