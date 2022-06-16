В Азербайджане выявлено 6 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 925, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 16 новых случаев заражения.

Шестой день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 715 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 130 человека (+15 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 80 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 714 тестов на коронавирус против 2 тыс. 826 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 932 тыс. 255 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков