«Кубок моря» пройдет в территориальных водах Азербайджана в августе

Ежегодный международный конкурс «Кубок моря» запланирован на август, сообщает Минобороны Азербайджана.
Конкурс будет организован в территориальных водах Азербайджана в рамках «Международных армейских игр-2022».
В связи с этим в четверг в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась планирующая конференция. «На конференции, состоявшейся с участием делегаций Азербайджана, России, Казахстана и Ирана, были обсуждены текущие вопросы и предстоящие работы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря». Затем был проведен осмотр учебно-тренировочного комплекса», - подчеркивает ведомство.
Э.Шафиев
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