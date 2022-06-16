«Кубок моря» пройдет в территориальных водах Азербайджана в августе

Ежегодный международный конкурс «Кубок моря» запланирован на август, сообщает Минобороны Азербайджана.

Конкурс будет организован в территориальных водах Азербайджана в рамках «Международных армейских игр-2022».

В связи с этим в четверг в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась планирующая конференция. «На конференции, состоявшейся с участием делегаций Азербайджана, России, Казахстана и Ирана, были обсуждены текущие вопросы и предстоящие работы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря». Затем был проведен осмотр учебно-тренировочного комплекса», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев