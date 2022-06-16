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ТЭК 16.06.2022 22:39

Отказ Европы от долгосрочных контрактов привел к отказу от инвестиций в добычу, европейские хабы остались без газа - Миллер

Отказ Европы от долгосрочных контрактов привел к отказу от инвестиций в добычу, в результате чего европейские хабы остались без газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ-2022 на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".

"За сложившуюся на рынке газа ситуацию надо сказать "спасибо" европейским регуляторам и Третьему энергопакету", - сказал он.

"Третий энергопакет удалил с рынка нефтяную привязку, а сейчас все покупатели мечтают приобретать газ именно по нефтяной привязке", - пояснил Миллер.

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