Алиев отозвал главу представительства Азербайджана при НАТО

Президент Ильхам Алиев отозвал Гая Мамедова с должности главы представительства Азербайджана при НАТО. Текст распоряжения об отзыве Мамедова опубликован в четверг на сайте главы государства. Э.Шафиев

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