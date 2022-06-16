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Внешняя политика 16.06.2022 17:08

Алиев отозвал главу представительства Азербайджана при НАТО

Президент Ильхам Алиев отозвал Гая Мамедова с должности главы представительства Азербайджана при НАТО.

Текст распоряжения об отзыве Мамедова опубликован в четверг на сайте главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ОТЗЫВ


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